В 5 сезоне 8 серии сериала «Оборотень» поиски Хейден и Лиама продолжаются. Пока Скотт и Малия идут по следу Ужасных Докторов, похитители продолжают ставить над пленными опыты. Тем временем Дитон обнаруживает на заброшенной АЭС нечто важное.
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Авторизация по e-mail