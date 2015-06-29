В 5 сезоне 11 серии сериала «Оборотень» между Скоттом и Стайлзом возникают раскол. Несмотря на ссору, они объединяются, чтобы установить источник заражения шерифа. Тем временем мать отправляет Лидию в психиатрическую лечебницу.
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