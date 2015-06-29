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Киноафиша Сериалы Оборотень Сезоны Сезон 5 Серия 11

Оборотень 2011 - 2017 11 серия 5 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Оборотень»
Создания ночи
Сезон 5 / Серия 1 29 июня 2015
Парасомния
Сезон 5 / Серия 2 30 июня 2015
Ловцы снов
Сезон 5 / Серия 3 6 июля 2015
Терминальное состояние
Сезон 5 / Серия 4 13 июля 2015
Новый подход
Сезон 5 / Серия 5 20 июля 2015
Обязательное чтение
Сезон 5 / Серия 6 27 июля 2015
Неизвестные частоты
Сезон 5 / Серия 7 3 августа 2015
Уроборос
Сезон 5 / Серия 8 10 августа 2015
Ложь по умолчанию
Сезон 5 / Серия 9 17 августа 2015
Статус: астматик
Сезон 5 / Серия 10 24 августа 2015
Последняя химера
Сезон 5 / Серия 11 5 января 2016
Проклятие памяти
Сезон 5 / Серия 12 12 января 2016
Кодоминирование
Сезон 5 / Серия 13 19 января 2016
Меч и дух
Сезон 5 / Серия 14 26 января 2016
Усиление
Сезон 5 / Серия 15 2 февраля 2016
Способность лгать
Сезон 5 / Серия 16 9 февраля 2016
Реальная угроза
Сезон 5 / Серия 17 16 февраля 2016
Дева из Жеводана
Сезон 5 / Серия 18 23 февраля 2016
Зверь из Бейкон-Хиллс
Сезон 5 / Серия 19 1 марта 2016
Апофеоз
Сезон 5 / Серия 20 8 марта 2016
О чем cерия

В 5 сезоне 11 серии сериала «Оборотень» между Скоттом и Стайлзом возникают раскол. Несмотря на ссору, они объединяются, чтобы установить источник заражения шерифа. Тем временем мать отправляет Лидию в психиатрическую лечебницу.

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