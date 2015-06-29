В 5 сезоне 2 серии сериала «Оборотень» возвращение Тео вызывает у стаи немало вопросов. Заручившись поддержкой Лиама, Стайлз пытается доказать Скотту, что новичок опасен. Лидия помогает ученице Трейси справиться с ночными кошмарами.
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