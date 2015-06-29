В 5 сезоне 16 серии сериала «Оборотень» стая делает все возможное, чтобы спасти Лидию из Дома Эха. Пока еще не поздно, Скотт объединяется с Тео, а также заручается поддержкой химер. Удастся ли им выполнить опасную миссию?
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