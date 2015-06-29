В 5 сезоне 14 серии сериала «Оборотень» обстоятельства вынуждают Скотта восстановить стаю. Вернув доверие союзников, он готовится к решающей схватке. Между тем Малия намеревается спасти врача Дитона от Пустынной волчицы.
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