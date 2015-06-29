В 5 сезоне 4 серии сериала «Оборотень» Лиам поддерживает Мейсона в ночном клубе, а Кира и Скотт вступают в схватку с загадочным оборотнем. Выясняется, что Тео действует в интересах Докторов, с которыми Стая не желает иметь ничего общего.
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