В 5 сезоне 10 серии сериала «Оборотень» правда о Тео всплывает на поверхность. Лиам обращается к Скотту за помощью, надеясь обратить Хейден, но получает отказ. Шериф защищает химер, в то время как Лидия узнает, кем на самом деле является Пэрриш.
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