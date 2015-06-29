В 5 сезоне 10 серии сериала «Оборотень» правда о Тео всплывает на поверхность. Лиам обращается к Скотту за помощью, надеясь обратить Хейден, но получает отказ. Шериф защищает химер, в то время как Лидия узнает, кем на самом деле является Пэрриш.