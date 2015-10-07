В 11 сезоне 19 серии сериала «Сверхъестественное» Винчестеры расследуют загадочные исчезновения, которые повторяются в городе в определенные дни. Братья знакомятся с охотниками, один из которых, Джесси, когда-то потерял брата из-за монстра.