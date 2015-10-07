В 11 сезоне 8 серии сериала «Сверхъестественное» к Сэму является Салли, его воображаемый друг детства. Оказывается, воображаемые друзья существуют и помогают одиноким детям. Но сейчас они в опасности, и Винчестеры должны предотвратить их убийства.