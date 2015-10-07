В 11 сезоне 20 серии сериала «Сверхъестественное» Амара снова заражает людей Тьмой с помощью тумана. Винчестеры пробуют проверенный способ очищения, но на этот раз он не срабатывает. Тем временем раскрывается истинная сущность писателя Чака.