В 11 сезоне 2 серии сериала «Сверхъестественное» Амара растет не по дням, а по часам… буквально. Кроули ищет подход к ней и замечает странное отношение Дина к девочке. Сэм тем временем находит способ изгонять Тьму из людей.
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