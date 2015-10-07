В 11 сезоне 17 серии сериала «Сверхъестественное» Сэм спасает супружескую пару от вервольфов, но получает тяжелое ранение. Дин кончает жизнь самоубийством, чтобы уговорить ангела смерти вернуть Сэма к жизни.
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