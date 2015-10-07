В 11 сезоне 9 серии сериала «Сверхъестественное» Амара убивает проповедников в парке, объявляя им, что бога и близко здесь нет. Винчестеры из-за видения Сэма идут к Кроули, им нужно поговорить с Люцифером. Богом ли были посланы эти видения?
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