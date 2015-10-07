В 11 сезоне 13 серии сериала «Сверхъестественное» у молодой девушки заживо выдирают сердце из груди. Винчестеры спешат расследовать это дело, пока жертв не стало больше. Но за этим делом стоит не обычное чудовище, а проклятие белой ведьмы.
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