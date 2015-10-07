В 11 сезоне 3 серии сериала «Сверхъестественное» Ровена пытается собрать мегашабаш, но в затылок ей дышат демоны и Винчестеры, которым нужно вылечить Кастиэля. Кроули тем временем налаживает отношения с маленькой Амарой.