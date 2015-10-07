В 11 сезоне 14 серии сериала «Сверхъестественное» Винчестеры узнают об оружии, которое способно убить Амару, но оружие пропало вместе с подводной лодкой в 1940-х годах. Люцифер отправляет Дина в прошлое на эту самую лодку.
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