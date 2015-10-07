В 11 сезоне 11 серии сериала «Сверхъестественное» Люцифер наслаждается жизнью в теле Каса, а Винчестеры отправляются на обычную охоту. В доме престарелых явно промышляет монстр. Во время расследования братья знакомятся с охотницей Эйлин.
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