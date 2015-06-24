В 5 сезоне 8 серии сериала «Форс-мажоры» Джек Солофф и Дэниел Хардман ищут слабые места, чтобы использовать их против фирмы. Донна советует обоим мужчинам, как исправить свои проблемы. Харви бьет Луиса.