В 5 сезоне 10 серии сериала «Форс-мажоры» чтобы остановить попытку захвата Хардмана и Солоффа, Пирсон и Литт пытаются сплотить партнеров. Майк и Харви сталкиваются лицом к лицу с демонами из общего прошлого.
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