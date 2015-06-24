В 5 сезоне 10 серии сериала «Форс-мажоры» чтобы остановить попытку захвата Хардмана и Солоффа, Пирсон и Литт пытаются сплотить партнеров. Майк и Харви сталкиваются лицом к лицу с демонами из общего прошлого.