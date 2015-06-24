В 5 сезоне 14 серии сериала «Форс-мажоры» время до суда практически истекает. Майк хочет представлять себя сам, но и Харви уверен, что должен возглавить защиту. Чтобы решить этот сложный вопрос, Спектр бросает вызов Россу.
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