В 5 сезоне 14 серии сериала «Форс-мажоры» время до суда практически истекает. Майк хочет представлять себя сам, но и Харви уверен, что должен возглавить защиту. Чтобы решить этот сложный вопрос, Спектр бросает вызов Россу.