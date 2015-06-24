В 5 сезоне 7 серии сериала «Форс-мажоры» Росс объединяется с Джеком Солоффом по делу. Эстер Литт возвращается в фирму в надежде незаметно решить проблему. Донна и Харви пытаются вернуть свою дружбу в нормальное русло.