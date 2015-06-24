В 5 сезоне 6 серии сериала «Форс-мажоры» потрясенный откровением доктора Агарда о корне его панических атак, Спектр вынужден принять жесткое личное решение. Майк и Луис взяли на себя самого старого клиента Харви.
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