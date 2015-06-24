В 5 сезоне 16 серии сериала «Форс-мажоры» Росс согласен на самое важное дело в жизни. Ему предстоит выиграть в судебном разбирательстве, которое может пойти в любом направлении. Он готов на все, что угодно, надеясь остаться на свободе.