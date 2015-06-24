В 5 сезоне 1 серии сериала «Форс-мажоры» на работу Харви влияют изменения в офисе. Донна приспосабливается к Луису, который считает, что она обязательно вернется к его сопернику. Майк и Рэйчел должны решить, когда поделиться новостями с другими.