В 5 сезоне 1 серии сериала «Форс-мажоры» на работу Харви влияют изменения в офисе. Донна приспосабливается к Луису, который считает, что она обязательно вернется к его сопернику. Майк и Рэйчел должны решить, когда поделиться новостями с другими.
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