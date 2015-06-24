В 5 сезоне 15 серии сериала «Форс-мажоры» дела фирмы идут плохо. Луис обдумывает сделку с Анитой Гиббс: сдать своих коллег в обмен на неприкосновенность. Рэйчел дает Майку советы, как лучше завоевать сердца и умы в зале суда.