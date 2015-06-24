В 5 сезоне 2 серии сериала «Форс-мажоры» Харви ищет замену Донне. Роберт Зейн предлагает несколько советов к помолвке Рэйчел с Майком. Луис втянут в неожиданные денежные дела. Джек дает знать о своем присутствии Джессике.