В 5 сезоне 2 серии сериала «Форс-мажоры» Харви ищет замену Донне. Роберт Зейн предлагает несколько советов к помолвке Рэйчел с Майком. Луис втянут в неожиданные денежные дела. Джек дает знать о своем присутствии Джессике.
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