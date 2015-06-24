В 5 сезоне 13 серии сериала «Форс-мажоры» времени становится все меньше, и дело Майка вот-вот пойдет в суд. Спектр и Росс расходятся во мнениях относительно своей стратегии и того, на что они готовы пойти, чтобы обыграть Гиббс.