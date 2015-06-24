В 5 сезоне 12 серии сериала «Форс-мажоры» Майк и Луис должны опознать анонимного наводчика, чтобы рассеять убийственную улику. Между тем Гиббс не просто преследует Майка, она также нацелилась на Джессику и Харви.
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