В 5 сезоне 9 серии сериала «Форс-мажоры» Рэйчел и ее мать, Лора Зейн, планируют свадьбу мечты, но девушка боится, что это событие может раскрыть тайну Майка. Дэниел Хардман и Джек Солофф делают свой следующий шаг в войне с Джессикой и фирмой.