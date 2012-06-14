Во 2 сезоне 7 серии сериала «Форс-мажоры» даже у Харви Спектра бывают плохие дни. В такие моменты он всегда идет за помощью к профессионалам. Несмотря на общее сложное прошлое, Харви обращается к бывшему коллеге ради сохранения фирмы.
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