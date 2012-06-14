Во 2 сезоне 3 серии сериала «Форс-мажоры» Спектр и Хардман не могут сдержать взаимную неприязнь, Майк не знает, как вести себя в этом конфликте. У него куча своих проблем, а тут еще надо женщину спасать.
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