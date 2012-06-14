Во 2 сезоне 1 серии сериала «Форс-мажоры» Майк вот-вот закроет очень крупное дело и покажет себя в фирме с лучшей стороны. Однако оказывается, что Тревор успел побывать у Джессики. Харви сомневается, что готов скрывать секрет Майка еще дольше.
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