Во 2 сезоне 1 серии сериала «Форс-мажоры» Майк вот-вот закроет очень крупное дело и покажет себя в фирме с лучшей стороны. Однако оказывается, что Тревор успел побывать у Джессики. Харви сомневается, что готов скрывать секрет Майка еще дольше.