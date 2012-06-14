Во 2 сезоне 9 серии сериала «Форс-мажоры» иногда даже Харви Спектр готов целовать кому-то ноги, но только ради огромной выгоды. Адвокат пытается задобрить одну очень важную фигуру, чей голос поможет устаканить будущее фирмы.
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