Во 2 сезоне 4 серии сериала «Форс-мажоры» Трэвис снова появляется в городе и его целью становится Харви Спектр. Он не боится расстроить все грандиозные планы Джессики и ее фирмы. Теперь они прячутся от Дэниэла. Майк и Луис сближаются.