Во 2 сезоне 10 серии сериала «Форс-мажоры» из-за личных проблем Майк бросает все свои рабочие дела в самый ответственный момент, когда Харви нуждается в нем. На кону будущее фирмы, все силы должны быть направлены только на это.
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