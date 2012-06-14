Во 2 сезоне 13 серии сериала «Форс-мажоры» Спектр сталкивается с отцом Рэйчел во время дела о гендерной дискриминации. Девушке придется разобраться со своими сложными отношениями с семьей. Что же она выберет: работу или родных?