Во 2 сезоне 13 серии сериала «Форс-мажоры» Спектр сталкивается с отцом Рэйчел во время дела о гендерной дискриминации. Девушке придется разобраться со своими сложными отношениями с семьей. Что же она выберет: работу или родных?
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