Во 2 сезоне 16 серии сериала «Форс-мажоры» Харви и Джессика не могут договориться об едином видении фирмы. Их спор придется отложить, потому что внезапно одна британская компания посылает им письмо с интересным предложением.
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