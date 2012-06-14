Во 2 сезоне 11 серии сериала «Форс-мажоры» Росс сталкивается с одним любопытным уголовным делом. В процессе работы он понимает, что ему очень трудно отделить свои собственные чувства от работы. Станет ли он когда-нибудь настоящим профессионалом?
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