Во 2 сезоне 11 серии сериала «Форс-мажоры» Росс сталкивается с одним любопытным уголовным делом. В процессе работы он понимает, что ему очень трудно отделить свои собственные чувства от работы. Станет ли он когда-нибудь настоящим профессионалом?