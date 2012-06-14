Во 2 сезоне 12 серии сериала «Форс-мажоры» фирма пытается прийти в себя после сложной схватки с Дэниэлом. У Харви нет времени и сил, но тут появляется очередной соперник, который готов сражаться 24/7. Никакого отдыха в этой жизни.
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