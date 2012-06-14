Во 2 сезоне 14 серии сериала «Форс-мажоры» фирма только успела выдохнуть после сложных баталий с Дэниэлом, как он снова возвращается с новым иском. Теперь обвинение направлено исключительно на Джессику. Что же она будет делать?
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