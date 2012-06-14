Во 2 сезоне 8 серии сериала «Форс-мажоры» рассказывается о прошлом Харви и Майка. Все-таки те решения, которые ты принимаешь, колоссально влияют на твое будущее. Как легкомысленно могут поступать люди, надеясь, что все решится само собой.