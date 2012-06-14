Во 2 сезоне 8 серии сериала «Форс-мажоры» рассказывается о прошлом Харви и Майка. Все-таки те решения, которые ты принимаешь, колоссально влияют на твое будущее. Как легкомысленно могут поступать люди, надеясь, что все решится само собой.
Related video
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Авторизация по e-mail