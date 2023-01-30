Меню
Вышел трейлер третьего сезона сериала «Звездный путь: Пикар»
Легендарный герой Патрика Стюарта вернется к истокам.
Написать
30 января 2023 16:48
Телевселенная «Звездный путь»: вышли трейлер «Пикара» и тизер «Дискавери»
Также появились новые сведения об актерских составах и тизер «Протозвезды».
Написать
11 октября 2022 09:16
Патрик Стюарт подтвердил, что «Звездный путь: Пикар» завершится третьим сезоном
По его словам, это был изначальный план.
Написать
27 января 2022 12:34
Патрик Стюарт встречается с Вупи Голдберг в трейлере второго сезона «Звездного пути: Пикар»
Пикар и его команда отправятся в прошлое, чтобы оказаться на современной Земле.
Написать
24 января 2022 11:26
Paramount+ объявил о продлении трех сериалов из франшизы «Звездный путь»
Кроме того, объявлена дата премьеры второго сезона «Звездного пути: Пикар».
Написать
19 января 2022 15:09
