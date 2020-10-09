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Постер к сериалу Звездный путь: Пикар
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Пикар Сезоны
Звездный путь: Пикар (2020 - …), список сезонов Star Trek: Picard
Год выпуска 2020
Страна США
Эпизод длится 46 минут
Телеканал CBS
Список сезонов сериала «Звездный путь: Пикар»
Звездный путь: Пикар - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Звездный путь: Пикар - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 10 эпизодов
 
Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
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