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Лучшие сериалы про пришельцев: от классики до свежих премьер

Тема пришельцев и инопланетных цивилизаций — одна из самых увлекательных в кино и сериалах. От первых контактов и правительственных заговоров до масштабных вторжений и философских драм — жанр предлагает десятки выдающихся проектов.

В этой подборке мы собрали лучшие сериалы про пришельцев — от легендарных «Секретных материалов» до громких новинок вроде «Чужого: Земля» и российской премьеры «Осторожно, люди!». Здесь вы найдёте космическую фантастику, драмы о контакте, комедии с инопланетянами и напряжённые истории о вторжении.

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Звездный путь: Академия звездного флота
Звездный путь: Академия звездного флота
фантастика 2026, США
0.0
Чужой: Земля
Чужой: Земля
ужасы, фантастика, триллер 2025, США
7.0
Этернавт
Этернавт
драма, боевик, фантастика 2025, Аргентина/США
7.0
Осторожно, люди!
Осторожно, люди!
комедия 2025, Россия
5.0
Асока
Асока
боевик, приключения, фантастика 2023, США
7.0
Доктор Кто
Доктор Кто
комедия, приключения, фантастика 2023, Великобритания
5.0
Человек, который упал на Землю
Человек, который упал на Землю
драма, фантастика 2022, США
7.0
Звездный путь: Странные новые миры
Звездный путь: Странные новые миры
боевик, приключения, фантастика 2022, США
8.0
Halo
Halo
боевик, фантастика 2022, США
7.0
Параллели
Параллели
приключения, фэнтези, мистика, мини-сериал 2022, США
6.0
Миссия «Бесконечность»
Миссия «Бесконечность»
фантастика, триллер, мини-сериал 2022, Франция
6.0
Засланец из космоса
Засланец из космоса
драма, комедия, фантастика 2021, США
8.0
Вторжение
Вторжение
драма, фантастика 2021, США
6.0
Звездный путь: Пикар
Звездный путь: Пикар
драма, боевик, фантастика 2020, США
7.0
Проект «Синяя книга»
Проект «Синяя книга»
драма, фантастика, детектив 2019, США
7.0
Война миров
Война миров
драма, фантастика 2019, Франция
6.0
Звездный путь: Дискавери
Звездный путь: Дискавери
драма, приключения, фантастика 2017, США
6.0
Пространство
Пространство
фантастика, триллер, детектив 2015, США
8.0
Торчвуд
Торчвуд
драма, фантастика 2006, США
7.0
Доктор Кто
Доктор Кто
драма, приключения, фантастика 2005, Великобритания
8.0
Тайны Смолвиля
Тайны Смолвиля
драма, приключения, фантастика 2001, США
7.0
Секретные материалы
Секретные материалы
драма, криминал, фантастика 1993, США
8.0
Доктор Кто
Доктор Кто
приключения, фантастика 1963, Великобритания
8.0
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Жанр
Страна
Год

Лучшие сериалы про пришельцев: выбирайте по темам

В подборке представлены сериалы, которые так или иначе связаны с темой пришельцев и инопланетян. Чтобы вам было проще ориентироваться, мы разделили их по группам.

Классика и культовые сериалы

Жанр начинался с этих проектов.

  • «Секретные материалы» — абсолютный эталон, задавший стандарт для всех последующих историй об НЛО и правительственных заговорах. «Тайны Смолвиля» показали историю пришельца-Супермена до того, как он стал героем.
  • Из вселенной Star Trek в подборке сразу несколько проектов — каждый по-своему раскрывает тему контакта с инопланетными расами.
  • А «Торчвуд» предлагает взгляд на инопланетные угрозы с более мрачной, взрослой стороны.

Инопланетное вторжение и контакт

Для тех, кто любит напряжённые сюжеты о встрече с внеземным разумом.

  • «Война миров» — современная адаптация классической истории о вторжении.
  • «Вторжение» от Apple TV+ показывает глобальную катастрофу глазами обычных людей по всему миру.
  • «Человек, который упал на Землю» — стильная драма об инопланетянине, ищущем спасение для своей цивилизации.
  • «Чужой: Земля» — одна из самых ожидаемых премьер 2025 года, возвращающая нас в мрачную вселенную ксеноморфов.
  • «Миссия «Бесконечность» — детективная фантастика о расследовании внеземного сигнала.

Космическая фантастика с инопланетным колоритом

Эти сериалы уводят нас далеко за пределы Земли.

  • «Пространство» — один из лучших научно-фантастических сериалов последних лет, где инопланетный протомолекула меняет баланс сил в Солнечной системе.
  • «Halo» — эпичная адаптация культовой игры, где человечество сражается с инопланетным Ковенантом.
  • «Асока» расширяет вселенную «Звёздных войн», знакомя с новыми инопланетными мирами и персонажами.
  • А российский «Осторожно, люди!» предлагает неожиданный взгляд: пришельцы-туристы, оказавшиеся в глухой деревне.

Комедии и драмы с пришельцами

Жанр умеет быть не только серьёзным.

  • «Засланец из космоса» — остроумная комедия с Аланом Тьюдиком, где инопланетный дипломат пытается спасти Землю (и заодно свою миссию).
  • «Осторожно, люди!» добавляет локального колорита в тему первого контакта.
  • «Параллели» балансирует на грани между вторжением из другого мира и пришельцами — для любителей загадок.

Последнее обновление подборки - 26.03.2026

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