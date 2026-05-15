Тема пришельцев и инопланетных цивилизаций — одна из самых увлекательных в кино и сериалах. От первых контактов и правительственных заговоров до масштабных вторжений и философских драм — жанр предлагает десятки выдающихся проектов.

В этой подборке мы собрали лучшие сериалы про пришельцев — от легендарных «Секретных материалов» до громких новинок вроде «Чужого: Земля» и российской премьеры «Осторожно, люди!». Здесь вы найдёте космическую фантастику, драмы о контакте, комедии с инопланетянами и напряжённые истории о вторжении.