Лучшие сериалы про пришельцев: выбирайте по темам
В подборке представлены сериалы, которые так или иначе связаны с темой пришельцев и инопланетян. Чтобы вам было проще ориентироваться, мы разделили их по группам.
Классика и культовые сериалы
Жанр начинался с этих проектов.
- «Секретные материалы» — абсолютный эталон, задавший стандарт для всех последующих историй об НЛО и правительственных заговорах. «Тайны Смолвиля» показали историю пришельца-Супермена до того, как он стал героем.
- Из вселенной Star Trek в подборке сразу несколько проектов — каждый по-своему раскрывает тему контакта с инопланетными расами.
- А «Торчвуд» предлагает взгляд на инопланетные угрозы с более мрачной, взрослой стороны.
Инопланетное вторжение и контакт
Для тех, кто любит напряжённые сюжеты о встрече с внеземным разумом.
- «Война миров» — современная адаптация классической истории о вторжении.
- «Вторжение» от Apple TV+ показывает глобальную катастрофу глазами обычных людей по всему миру.
- «Человек, который упал на Землю» — стильная драма об инопланетянине, ищущем спасение для своей цивилизации.
- «Чужой: Земля» — одна из самых ожидаемых премьер 2025 года, возвращающая нас в мрачную вселенную ксеноморфов.
- «Миссия «Бесконечность» — детективная фантастика о расследовании внеземного сигнала.
Космическая фантастика с инопланетным колоритом
Эти сериалы уводят нас далеко за пределы Земли.
- «Пространство» — один из лучших научно-фантастических сериалов последних лет, где инопланетный протомолекула меняет баланс сил в Солнечной системе.
- «Halo» — эпичная адаптация культовой игры, где человечество сражается с инопланетным Ковенантом.
- «Асока» расширяет вселенную «Звёздных войн», знакомя с новыми инопланетными мирами и персонажами.
- А российский «Осторожно, люди!» предлагает неожиданный взгляд: пришельцы-туристы, оказавшиеся в глухой деревне.
Комедии и драмы с пришельцами
Жанр умеет быть не только серьёзным.
- «Засланец из космоса» — остроумная комедия с Аланом Тьюдиком, где инопланетный дипломат пытается спасти Землю (и заодно свою миссию).
- «Осторожно, люди!» добавляет локального колорита в тему первого контакта.
- «Параллели» балансирует на грани между вторжением из другого мира и пришельцами — для любителей загадок.
Последнее обновление подборки - 26.03.2026