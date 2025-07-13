Меню
Звездный путь: Пикар
Великому Патрику Стюарту — 85 лет! И мечту всей своей карьеры актер уже не исполнит никогда — а все из-за Тарантино
Легендарный режиссер отказался от идеи наотрез.
Написать
13 июля 2025 15:13
Уходит эпоха: Тарантино окончательно отрекся от идеи снять Sci-Fi-фильм своей мечты
А ведь зрители надеялись до последнего.
Написать
28 августа 2024 10:15
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
