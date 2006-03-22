В 10 сезоне 12 серии сериала «Южный парк» Картман хочет скорее получить новую видеоприставку Nintendo Wii, которая выйдет в недалеком будущем. Для этого он прибегает к крионике, однако разморозят его лишь спустя пять с половиной столетий.
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