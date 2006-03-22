В 10 сезоне 3 серии сериала «Южный парк» многосерийный проект «Гриффины» собирается показать в одном из эпизодов портрет Мухаммеда. Люди, исповедующие ислам, находятся в ярости. Кайл будет помогать Картману избавиться от серии.
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