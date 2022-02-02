Меню
Южный Парк 1997, 25 сезон

Постер к 25-му сезону сериала Южный Парк
South Park 18+
Оригинальное название Season 25
Название Сезон 25
Премьера сезона 2 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 25-й сезон сериала «Южный Парк»

В 25 сезоне сериала «Южный парк» приключения жителей Южного парка во времена пандемии COVID-19 продолжаются. Вместе со всем остальным миром герои столкнулись с суровым вызовом в виде эпидемии коронавирусной инфекции. Им пришлось провести немало времени на карантине и смириться с тем, что теперь они вынуждены делать вакцину, ходить в медицинских масках и перчатках, а также соблюдать правила, связанные с социальной дистанцией. Напомним, в предыдущем сезоне подростки снова начала посещать занятия в школе, где пытались сделать прививку своему преподавателю. Кроме того, Стэн, Кайл, Эрик и Кенни хотят своими силами повлиять на будущее.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 16 голосов
8.7 IMDb

Пижамный день Pajama Day
Сезон 25 Серия 1
2 февраля 2022
Большое исправление The Big Fix
Сезон 25 Серия 2
9 февраля 2022
Городские жители City People
Сезон 25 Серия 3
16 февраля 2022
Назад к холодной войне Back to the Cold War
Сезон 25 Серия 4
2 марта 2022
Помогите, мой подросток меня ненавидит! Help, My Teenager Hates Me!
Сезон 25 Серия 5
9 марта 2022
Спецэпизод на День Святого Патрика Credigree Weed St. Patrick's Day Special
Сезон 25 Серия 6
16 марта 2022
