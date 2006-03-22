В 10 сезоне 7 серии сериала «Южный парк» родительница Картмана испытывает тревогу в связи с тем, что не оказывает должного влияния на своего ребенка. Она решает воспользоваться помощью эксперта, которым становится телевизионная няня.
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