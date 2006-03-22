В 10 сезоне 11 серии сериала «Южный парк» Сатана организовывает земную вечеринку в стиле телезвезд по случаю празднования Хэллоуина и своего совершеннолетия. Ребята хотят при помощи зеркала вызвать дух умершего рэп-исполнителя.
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